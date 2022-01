Topares, cuando la Iglesia deja a un pueblo sin bar y los vecinos protestan sin ir a misa

"Nos morimos y por eso estamos luchando como gatos panza arriba", dice a NIUS Pedro Pérez Hita mientras se le rompe la voz y explica que la mayoría de los 200 vecinos de la pedanía almeriense de Topares han dejado de ir a misa : "El otro día fue San Antón y por primera vez en 100 años no hicimos la procesión", se lamenta.

Pedro es alcalde de la pedanía dependiente del municipio de Vélez-Blanco, que desde hace meses mantiene una pelea con el obispado de Almería. El problema, un local que la Iglesia inmatriculó como suyo , pero que fue construido por los vecinos del pueblo a principios de los 50 y que desde entonces ha sido el centro de su vida social, cultural e incluso política, pero ahora el Obispado dice que es suyo. La Iglesia quiere las llaves, aunque promete que les dejará usarlo, sin embargo el alcalde pedáneo no se fía.

"Para alguien de una ciudad, o de un pueblo grande, es difícil de entender, porque ellos, si no se pueden reunir en un local, se reúnen en otro, pero en Topares, no lo hay nada un poco amplio, sólo tenemos el salón social", explica este alcalde pedáneo que insiste: "No pueden cerrárnoslo ni quitárnoslo".