El trabalenguas de González Pons cuando le preguntan si se retracta de haber llamado a Vox "extrema derecha"

"No me retracto salvo cuando me retracto", ha comenzado diciendo. "Si no me he retractado, no debo aceptar que nadie me diga que me he retractado de nada, si me tengo que retractar de algo, yo me diré que me retracto", ha proseguido Pons. Sin mencionar a Vox, y sin terminar de contestar a la pregunta, ha proseguido: "Bueno, hoy no es el día de entrar en valoraciones, cada cual se define a sí mismo con sus actos, su amistades y sus posiciones en los grupos europeos.