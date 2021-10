Tres amigos en la Moncloa: Sánchez sella la reconciliación y recupera al defenestrado Antonio Hernando

Pedro Sánchez, Óscar López y Antonio Hernando, tres amigos de la juventud que empezaron su carrera política en el PSOE a finales de los 90 se reencuentran en Moncloa. Eran conocidos en Ferraz como 'Los hombres de José Blanco' , el secretario de Organización de José Luis Rodríguez Zapatero que en el 2000 buscaba perfiles jóvenes para modernizar el partido. El traumático Comité Federal del 1 de octubre de 2016 a raíz del 'no es no' a la investidura de Mariano Rajoy y la guerra interna que se desencadenó dividió a los socialistas y les separó durante años.

En la sede socialista de Ferraz compartieron horas y horas de trabajo y de despacho . Eran los 'fontaneros' del partido, preparaban informes, documentos, papeles... Allí se forjó su amistad que les llevó incluso a compartir vacaciones. La política condujo a cada uno por diferentes caminos, pero la relación personal siguió. En aquel momento el que tenía más dificultades era Pedro Sánchez que no consiguió llegar al Congreso como diputado hasta 2009 tras quedarse vacante el escaño de Pedro Solbes. López y Hernando ascendieron en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba , el primero llegó a ser secretario de Organización.

Sánchez acuñó su 'no es no'. Hernando también. Pero un sector encabezado por Susana Díaz y otros barones forzaron el Comité Federal, el episodio más traumático que han vivido los socialistas. Esa noche, el secretario general se vio forzado a dimitir. Hernando no siguió a su amigo en la caída y aceptó el ofrecimiento de la gestora, seguir siendo el portavoz parlamentario.