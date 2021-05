Las tres posturas que dividen al PSOE por los indultos a los presos del 'procés'

Existe preocupación por el coste electoral que puede suponer una medida que no entiendan sus votantes

El PSOE está dividido entre los que cierran filas con Sánchez, los que rechazan los indultos y los que se ponen de perfil

Page encabeza a los barones más críticos con los indultos y Salvador Illa a los que están a favor

El PSOE está en ebullición. La intención de Pedro Sánchez de indultar a los presos del procés a pesar del informe en contra del Tribunal Supremo, ha provocado un debate interno que refleja la división del partido en cómo abordar una solución para Cataluña. Una decisión de difícil digestión para un amplio sector socialista que no cree que sus votantes entiendan una medida de ese calado.

La preocupación por el coste electoral es un hecho entre los defensores y los detractores de los indultos. En Ferraz apuestan por hacer pedagogía y niegan que se trate de una rebelión. Son las tradicionales diferencias de un partido federal con diversas concepciones del modelo territorial. Lo cierto es que tras unas primeras horas de silencio, el ruido ha ido en aumento.

Los que están en contra de los indultos

La dirección federal ya daba por descontado que se alzarían voces críticas como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. También hay rechazo a los indultos en Extremadura o Aragón, con barones muy beligerantes contra el independentismo. Son presidentes que tienen que lidiar con una base electoral más conservadora. En ese bando se coloca también el expresidente del Gobierno, Felipe González. Todos, eso sí, con diferentes matices.

El más contundente ha sido el presidente castellano-manchego que gobierna con mayoría absoluta en su comunidad. Page pide directamente a Sánchez que se replantee la decisión porque cree que podría ser "uno de los graves errores de la democracia". Pone en duda que el indulto sirva para enfocar el problema en Cataluña y advierte que puede ser una decisión "estéril". "Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia", clama Page que desea "de todo corazón" que no se lleve a efecto.

En esa línea, aunque menos duro, está el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. "Resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible". Pero a la vez añade que los problemas de España para consolidar un modelo de convivencia no se resolverán "mientras nadie quiera".

Otra de los barones que representa al PSOE más tradicional es Javier Lambán, el presidente de Aragón. Está recuperándose de una operación pero hace unos días ya dijo que los independentistas condenados estaban en la cárcel por haber cometido delitos "muy graves" y sobre todo ponía el acento en que no había arrepentimiento.

Con ellos está Felipe González. Aunque éste último introduce una serie de consideraciones. De entrada ha sido rotundo al afirmar que "en estas condiciones, yo no haría el indulto". A partir de ahí se desmarca de que la falta de arrepentimiento sea la cuestión central: "El debate no es si se arrepienten, sino si están dispuestos a respetar la legalidad vigente, sea la Constitución o el Estatuto".

Los que están a favor de los indultos

Enfrente están las regiones donde hay una mayor sensibilidad con la diversidad territorial como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Euskadi o Baleares. Ahí se ha situado el otro expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero que cierra filas con Pedro Sánchez y con la línea oficial que ha marcado Moncloa.

Encabezando a esos barones está Salvador Illa, el líder del PSC. El exministro de Sanidad sido claro: "Todo lo que dentro del Estado de derecho ayude al reencuentro, me parece muy oportuno". A Illa no le ha sorprendido el informe del Supremo pero pone el acento en que es preceptivo pero no vinculante, porque la última palabra la tiene el Consejo de Ministros y Sánchez: "Tengo plena confianza en la decisión que tome".

Sobre si los presos volverían a saltarse la ley como vienen afirmando siempre que tienen ocasión Illa se muestra escéptico: "No se lo creen ni ellos que lo volverán a hacer".

Otro dirigente territorial que comparten esa visión es el presidente de la Comunidad Valenciana. Ximo Puig cree que no hay otra vía que la cooperación, el diálogo y el reencuentro. Reconoce el valenciano que en este asunto siempre hay posiciones diversas pero expresa un deseo: "No me gustaría que se entrase en una deriva de confrontación".

La voz que se ha elevado por encima del resto reafirmando uno a uno los argumentos del Gobierno ha sido la del otro expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Para él se trata de una decisión "conveniente" y le echa un cable a Sánchez: "Con este Gobierno estamos en un clima mucho mejor para la convivencia. Lo que no se puede hacer es volver a 2017". Zapatero tira de su propia experiencia y recuerda que hace 15 años le acusaron de "traicionar a los muertos y la verdad es que logramos el fin de la violencia y la paz".

Los que se ponen de perfil

El Gobierno repite una y otra vez que la decisión de conceder el perdón a los 12 encarcelados es una prerrogativa del Consejo de Ministros. En eso se refugian muchos cuadros socialistas, diputados, senadores y cargos intermedios del partido para no mojarse en exceso. Legitiman a Sánchez en su calidad de presidente.

La decisión es especialmente delicada en Andalucía. El PSOE está en pleno proceso interno de primarias para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la Junta. Los aspirantes esperan que los indultos y el debate interno no contaminen el proceso. La líder andaluza, Susana Díaz, se ha puesto de perfil y se ha limitado a decir que "es una competencia del Gobierno, que es el que tiene que meditar y decidir". Díaz y Juan Espadas quieren pasar de puntillas por un tema incómodo. Entrar en el fondo del asunto y usar los indultos como munición sería hacerle el juego al PP y a Vox.

La federación andaluza es la más poderosa del PSOE, su gran granero de votos y el tema independentista catalán genera un enorme rechazo. Esperan en que la decisión final sobre el perdón a los condenados se tome después del 13 de junio, la fecha de la votación entre la militancia.