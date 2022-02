Tudanca vaticina que CyL dará a Mañueco "una lección que no olvidará en muchísimo tiempo"

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca , ha vaticinado que los castellanos y leoneses " van a dar una lección que no va a olvidar en muchísimo tiempo " al candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco , por haber cometido la irresponsabilidad de haber convocado elecciones en plena sexta ola.

"Hoy no termina nada y el domingo empiezan muchas cosas, el domingo empieza todo", ha animado, al tiempo que ha garantizado que aprovechará esta oportunidad para demostrar que, en estos 35 años de gobiernos del PP, "lo único que ha pasado es el tiempo" .

Por todo ello, ha llamado a lograr en las urnas un "mayoría suficiente para, esta vez, gobernar" y "cambiar esta tierra, por fin", aunque, en estos 15 días de campaña, algunos hayan querido "convertirla en una parodia", haciéndose "fotos en descampados, en una Castilla y León que no existe, en un escenario en blanco y negro sacado de una película de los años 40". Frente a ello, ha augurado que, esta será "una Castilla y León repleta de oportunidades que nunca se ha resignado y que hoy está en pie para reclamar su futuro".

"Se huele en el ambiente" , ha afirmado el candidato, consciente de que "las campañas son la oportunidad de contar su proyecto, de responder a los anhelos, sueños y esperanzas" de esta tierra, razón por la que ha reiterado lo larga que se le ha hecho la campaña a los 'populares', que, a su juicio, "ya no saben a quien poner en la foto" al lado de Mañueco, porque "cada uno que viene, la prepara".

En este sentido, ha afeado a Mañueco no haber sabido "imponerse a las órdenes de Casado y Génova" y con "pavor" al calendario judicial. "Frente a esa irresponsabilidad, estoy convencido de que los castellanos y leoneses, que son gente digna, luchadora y que cree en esta tierra, les van a dar una lección que no van a olvidar en muchísimo tiempo", ha rematado.

Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes concentrar el voto "en el único partido que pude liderar un cambio" en Castilla y León, el Partido Socialista, para evitar "que se pueda repetir la historia de 2019", donde fueron la formación más votada en la comunidad, con 35 escaños, a seis de la mayoría, pero no pudieron formar gobierno.

"En 2019 el PSOE ganó las elecciones pero no gobernamos. Sabemos que ganar no significa gobernar", ha afirmado Sánchez, quien ha pedido que para que "no se repita la historia de un cambio" que votó Castilla y León en 2019 "y que los cuarteles generales de Madrid la derecha impidió" se concentre el voto en el "único partido que puede liderar ese cambio", el Partido Socialista de Luis Tudanca.