Última hora del espionaje del PP a Ayuso | "No he adjudicado absolutamente nada a nadie de mi entorno", dice Ayuso

A Isabel Díaz Ayuso le tocaba este jueves contestar a la oposición en la sesión de control de la Asamblea de Madrid. Y allí le esperaban Más Madrid, el PSOE y Podemos para sacarle el supuesto espionaje de Génova a su entorno buscando posibles contratos públicos irregulares. Una tormenta política que sacude al PP y a la presidenta. Ayuso ha querido dejar claro, en sede parlamentaria, que ella no ha hecho nada. "No hay ninguna contratación irregular, yo no he hecho absolutamente nada por mi parte y no he adjudicado absolutamente nada a nadie de mi entorno", ha proclamado.