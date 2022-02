UPN exige el acta a Sayas y Adanero por votar 'no' a la reforma laboral o procederá a su expulsión

l comité de garantías y disciplina de UPN ha abierto expediente a sus dos diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero , después de que este jueves votarán 'no' a la convalidación de la reforma laboral en contra de las directrices del partido.

En una declaración aprobada en la reunión que ha mantenido este viernes en la sede de UPN, el Comité Ejecutivo ha considerado que "la gravedad de la actitud de los dos diputados de UPN en el Congreso de los Diputados, no sólo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final a votantes, afiliados, cargos, ejecutiva y dirección del partido, todo ello, además, con premeditación , ha causado un daño de incalculables consecuencias y repercusión , tanto en el propio partido como en sus dirigentes, algo que ha puesto en jaque nuestra credibilidad y fiabilidad".

"La grave indisciplina y el grave perjuicio para la imagen y respetabilidad de UPN nos obliga a pedirles que entreguen sus actas de diputados y, de no ser así, iniciar los procedimientos necesarios para su expulsión", destaca el texto.

El partido navarro había advertido que debían entregar sus actas de diputados tras la votación y la "traición" del jueves. Pero ellos, miembros del Grupo Mixto, no la han atendido y no tienen intención de hacerlo . Podrán mantener el acta, porque es personal.

A la entrada, se ha lamentado: " Mucha pena que después de toda la vida dedicado al partido ahora te llamen traidor por no seguir el voto o por agradar a un partid o, pero bueno, son cosas de la política".

No sólo eso, también ha lanzado un dardo al presidente de UPN: "Esparza no es el partido, habrá que ver qué se decide en la reunión, pero no voy a dejar mi acta de diputado".