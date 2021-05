Uno de Moderna: lo que te espera en la vacunación

No va a haber espera: ¿Alergias? ¿Fiebre? Te van a dar a elegir el brazo: “El que quiera”, vas a decir si no lo llevas pensado. “El izquierdo, pues”, van a decidir por ti. Hay menos gente zurda. Seguro que es por eso. De ahí vas a pasar al otro lado del biombo, al fondo de la línea donde se recogían los desayunos y los menús del día. Es tu turno.

Habrás llegado y quizás no sepas ni qué decir. Puede que sea un socorrido “¿Cómo lo lleváis?”. No se van a entretener en contestarte. No paran, y no van a parar hasta que acaben. Y para eso queda. Las admiras y tratas de hacerlo ver. Pero no hay tiempo que perder. Te vas a alegrar de haber elegido una chaqueta de cremallera y una camiseta de manga corta. Ni te vas a enterar de lo que pasa, la velocidad, el vértigo, una cierta sensación de irrealidad… ¿Era esto?