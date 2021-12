Tras su visita al Vaticano, Díaz y García Egea se atizan con versículos de la biblia en el Congreso

"¡Cómo ha evolucionado el comunismo! Han pasado de criticar los chalés a comprarse uno. Critican la asignatura de religión, pero luego se emocionan en el Vaticano. Me alegro de que tenga una mente más abierta, pero no tengo claro que Roma haya conseguido un arrepentimiento real ", inquiría García Egea, esperando una especie de acto de contrición de la vicepresidenta, ahora que está inmersa en plena negociación de la reforma laboral .

Para regocijo de los suyos, Díaz ha respondido citando un versículo de San Mateo. Aquel que dice que "difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos". Teodoro García Egea, católico prácticamente, ha contratacado citando el Éxodo, 20: "No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo". De eso mismo, de mentir con los datos de la recuperación económica, también ha acusado a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sentada al lado de Díaz. En esto no Hace distingos el secretario general del PP. "No mienta porque no la van a elegir para presidir ese órgano y largarse del Gobierno. Lo digo por usted", disparaba entre los gestos de protesta de Calviño. El dirigente popular hacía referencia a la decisión de la Unión Europea de proponer a Nadia Calviño para el principal órgano asesor del FMI.