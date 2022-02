Los letrados del Congreso le quitan la razón al PP: determinan que no hubo error informático en el voto de Casero

El informe de la Dirección Técnica del Congreso sobre el voto telemático del diputado del PP Alberto Casero , que salvó la reforma laboral al apoyarla por error, ha concluido que no se produjo ningún error informático ni incidencia alguna durante el proceso de votación de la reforma laboral del pasado jueves. Por tanto no cabe la revocación del voto aunque él se equivocara. Esto es no se puede repetir una votación porque un diputado se ha equivocado. Aseguran que el voto de Casero fue “válido” y es “irrevocable” , y desmontan las acusaciones del PP de pucherazo

El informe también concluye que no hubo mala praxis de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y que la comprobación telefónica del voto, una de las cuestiones a las que se aferraba el PP, no está para corregir errores, si no para confirmar que los diputados han podido ejercer su derecho al voto. Para los letrados no era necesario convocar la mesa del Congreso.