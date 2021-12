El voto en contra de Vox a los presupuestos de Almeida desata su guerra con el PP en la capital

El líder del partido de ultraderecha está convencido de que las cuentas madrileñas saldrán adelante con el "condicionados por la izquierda y, lo que es peor, por la extrema izquierda de los comunistas de (Manuela) Carmena". Se refiere en este último caso a los integrantes del Grupo Mixto, cuatro ediles que se desmarcaron de Más Madrid y contra los que Vox se ha movilizado judicialmente al entender que no deberían contar con grupo y ser concejales no adscritos. "Que le vaya bonito" ha ironizado Ortega sobre las negociaciones que Almeida pueda emprender con ellos a partir de ahora.

El recurso a los grupos de izquierda no es su opción preferida, pero ha dado a entender que no le asusta. "No me incomoda absolutamente nada que se aprueben los presupuestos de Madrid. Es obvio que entendía que Vox diera estabilidad, pero mi objetivo es aprobar los presupuestos", ha explicado el alcalde. De ser así, el PP en Madrid protagonizaría -en la Comunidad con Vox, en el Ayuntamiento con los herederos de Carmena- un singular ejercicio de acuerdo a dos bandas.