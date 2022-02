Vox coloca a Casado ante la encrucijada: gobernar juntos o quedarse sin mayoría

El otro escenario sería que el PSOE facilitara la investidura de Mañueco, pero ya han dicho que no. Así que, si Vox no se abstiene y el PSOE tampoco, sólo queda meter en el Gobierno a los de Abascal, o repetir elecciones. En cualquier caso, no pinta bien para el candidato del PP que ya reclama a Génova que le dejen las manos libres para negociar.

La estrategia en Andalucía era acelerar el calendario electoral, hasta que lo sucedido en Castilla y León les ha hecho replegarse. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, había suplicado “¡Por Dios!” un buen resultado el 13F, y no ha podido ser. Hay que aguantar el resto de la legislatura y no poner urnas hasta final de año. “Ahora no tocan elecciones. Andalucía cuenta con un Gobierno estable”, ya ha dejado dicho su mano derecha, Elías Bendodo. Y eso que hace sólo menos de un mes, Moreno, amagaba con apretar el botón nuclear con la coartada de una “pinza” Vox-PSOE contra la acción legislativa de su Ejecutivo, que de momento no es tal.