Vox contesta a Casado: "Si quieren parecerse a nosotros que se den de baja del PP"

Vox ha pegado la oreja con mucha atención a la Convención del Partido Popular de este fin de semana en Valencia , y no les ha gustado nada el nuevo giro estratégico del presidente del PP, Pablo Casado, para aglutinar todo el voto de la derecha española, una vez que se ha zampado a Ciudadanos. Casado prometió derogar las leyes de Eutanasia y Memoria Histórica y meter en la cárcel a Puigdemont, en un discurso muy duro para frenar a lo de los de Abascal. Y estos ya han respondido a esa ofensiva

"No pueden vender la piel del oso antes de cazarlo. Si quieren unirse a los postulados de Vox, sólo tienen que pedir la baja del PP y pagar la cuota ", ha afirmado en rueda de prensa su vicepresidente primero, Jorge Buxadé, tras reunir a la dirección del partido.

Para demostrar ante su electorado que nada ha cambiado en el Partido Popular, le ponen deberes. Que empiecen por derogar la ley de Memoria Democrática de Andalucía y las leyes de género de Madrid. "Menos discursos y más política. Esto no se arregla con un discursito en una plaza de toros sino con autenticidad", responden dejando caer que Pablo Casado no supera la prueba del algodón del partido de extrema derecha. Equiparan al PP con el PSOE para frenar la ofensiva de Casado, con el argumento de los populares "no son auténticos".