Ramoncín responde a las críticas de Vox por las medallas de Madrid al cantante y a Manuela Carmena

Carmena "atacó sin razón a la Corona"

"No podríamos votar a favor porque llevó a cabo consideraciones que no la hacen merecedora de este reconocimiento", ha señalado, mencionando, entre otras, la ofensa a Felipe VI al querer retirar su nombre del parque forestal que lleva su nombre en Valdebebas. Una decisión que ha calificado de "ataque a la Corona sin razón de ser para una alcaldesa".

Ramoncín responde

Sin embargo, el cantante señala que está en contra de cualquier acto violento. "Me da rabia que digan eso, porque podrían haber argumentado un millón de cosas mucho más sensatas, como que no me gusta Franco, la homofobia, el fascismo ni los franquistas. Eso hubiera sido estupendo. Pero cuando dicen eso, mienten, porque yo no he apoyado la violencia de ningún tipo, me pronuncié contrario a ella", ha explicado Ramoncín.