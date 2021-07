Vox denunciará a Monedero y Martu Garrote por vincular a Vox con el asesinato de Samuel

Juan Carlos Monedero ha colgado varios tuits en las últimas horas en los que vincula a Vox con este asesinato por alentar la homofobia, y al alcalde José Luis Martínez-Almeida por no colgar la bandera LGTBI en el ayuntamiento de Madrid.

" A ver si alguien me explica a qué Dios le rezan los de VOX y los que les secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales . Piensa Almeida, que si hubieras colgado la bandera LGTBI en el ayuntamiento, el asesinato de Samuel habría sido un poco más dificil", aseguraba Monedero en su cuenta de twitter., junto a una foto del joven asesinado.

"Son tan indignos, que no han esperado a escuchar las declaraciones del padre de Samuel, que no quiere ni banderas ni eslóganes políticos en el funeral de su hijo", protestaba un Buxadé, que por momentos parecía más indignado por "la campaña infame y asquerosa contra Vox", que por el asesinato de Samuel, que no ha condenado en ningún momento.