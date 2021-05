La distinta vara de medir de Vox: rompe con Moreno en Andalucía por acoger a 'menas' pero no con Ayuso.

Dicho y hecho. 24 horas después Vox cumplía con su amenaza y rompía con el Ejecutivo de Moreno Bonilla por acoger a 13 menas procedentes de Ceuta . Pero ese "que no cuenten con nosotros para seguir repartiendo menas" parece que sólo vale para Andalucía y no para Madrid.

El Gobierno de Madrid acogerá a regañadientes a 20 menores extranjeros no acompañados pero los de Abascal ni se plantean impedir la investidura de Ayuso , que necesita los votos de Vox para ser elegida en primera vuelta. "Vox siempre cumple lo que promete y Ayuso va a tener la investidura. No dejaremos que entre la izquierda en Madrid", justifican desde el entorno de Rocío Monasterio, su líder regional.

El cartel contra los menas ahora olvidado

Tres semanas después de las elecciones autonómicas del 4M, a Vox parece que se le ha olvidado su lema de campaña "Protege Madrid. Vota seguro" , con el que concurrió a los comicios madrileños. No pondrán como condición para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso que no acoja a ningún mena a pesar de lo dicho en campaña.

"En Madrid no podemos actuar igual, porque no hay acuerdo todavía", justifican a NIUS desde la dirección nacional del partido. Monasterio y Ayuso aún no han cruzado ni palabra para tratar cómo se articulará el apoyo de Vox al futuro Gobierno del PP. Los populares necesitan al menos cinco votos de la extrema derecha si quieren sacar adelante los presupuestos o cualquier ley. Algo no que no han conseguido en estos dos años. Lo único en principio seguro es que votarán a favor de su investidura "sin condiciones para frenar la entrada de los socialcomunistas". Y no hay menas que valgan.