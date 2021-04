El vicepresidente de Vox, Buxadé, no contesta a la pregunta de si se vacunaría contra el coronavirus con AstraZeneca

En plena campaña de vacunación contra el coronavirus y en medio de las dudas que genera entre muchos españoles inocularse la de AstraZeneca , muchos políticos se han lanzado a enviar mensajes de tranquilidad a la población... aunque no todos.

Vox defiende "la libertad de los españoles para decidir si quieren o no ponerse la vacuna", y por tanto la libertad de decir en público si se ha inmunizado contra la Covid-19. "Ese derecho también me lo reservo para mí", ha dicho Buxadé que no ha querido añadir nada más.