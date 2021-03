El plan de Vox para dar la puntilla al PP pasa por Andalucía con el ‘efecto Olona’

Olona lleva días cumpliendo con todos los tópicos atribuidos a los andaluces: fotos con la virgen de la Macarena y con el cantante e ‘icono pop’ de Vox José Manuel Soto, posando ante la Torre del Oro, o dando entrevistas en Canal Sur para presumir de ‘fervor macareno’. Sus compañeros de partido bromean y la llaman ya ‘presidenta’ mientras ella se deja querer . “Estamos donde se nos pide que estemos y no eludimos ninguna responsabilidad”; “el cambio no ha hecho más que empezar” , suelta en sus redes sociales bajo una foto con escenografía mitinera.

El cambio no ha hecho más que empezar. #Andalucia2022 pic.twitter.com/KljPGV8N8i

Desde la dirección de Vox reconocen que la acogida multitudinaria a Macarena Olona “desbordó” sus previsiones y que eso ha abierto un nuevo escenario, en el que Macarena Olona entra dentro de las quinielas de nombres que se barajarán a partir del verano para encabezar el cartel electoral en Andalucía. “Todas las posibilidades están abiertas y después de ver la acogida a Macarena en Sevilla es una posibilidad que el Comité de Dirección valorará. Es probable pero a día de hoy no hay nada decidido ”, reconocen fuentes de la dirección de Vox consultadas por NIUS .

Todas las posibilidades están abiertas y después de ver la acogida a Macarena en Sevilla es una posibilidad que el Comité de Dirección valorará. Es probable pero a día de hoy no hay nada decidido

Vox jugará fuerte en Andalucía

La reconquista concluyó con la rendición de Granada a los Reyes Católicos. Ahora Vox está en ‘rendir’ al PP, y el siguiente paso podría pasar por presentar a Olona , diputada por Granada, -cosas del destino-, a las andaluzas, y desde allí tomar impulso de cara a las generales. “ Se va a jugar fuerte en Andalucía . Muchos de nuestros presidentes provinciales allí nos reclaman su presencia”, confiesan los de Abascal. Vox trabaja ya en un escenario de posible adelanto electoral, “febrero, marzo, a más tardar mayo del año que viene” , calculan desde la sede nacional, pero son prudentes. Saben que la situación del Partido Popular en Andalucía no es la misma que en Cataluña. Aquí gobiernan, en Cataluña se han convertido en irrelevantes. “Es muy difícil repetir el ‘sorpasso’ porque Juanma Moreno es uno de los grandes barones autonómicos del PP, pero también es cierto que ya somos un partido con vocación de Gobierno. Tenemos la vocación de ser la alternativa en la derecha, y Andalucía es una buena plataforma para demostrarlo ”, aseguran.

En las elecciones del 10N la extrema derecha adelantó al PP en las provincias andaluzas de Huelva, Almería y Cádiz, y en Málaga y Sevilla prácticamente empataron. Entienden que eso les permite mirar de tú a tú a los populares, y que ya no van a ser el tercer invitado a la mesa. De momento ya han iniciado las maniobras de distanciamiento de la marca con el Gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía. La semana pasada oficializaba la ruptura y anunciaba que no iba a apoyar ninguna iniciativa más del Ejecutivo de Moreno Bonilla hasta que no implante el 'pin parental', una de sus banderas electorales.