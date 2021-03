El Parlament de Cataluña extiende a la Mesa su cordón sanitario contra Vox, que se queda fuera

Los partidos con representación en el Parlament de Cataluña ya han constituido su Mesa, repartida entre Junts ( Laura Borràs ha asumido la presidencia ), ERC, el PSC y la CUP y de la que Vox se ha quedado fuera. Los de Santiago Abascal e Ignacio Garriga no han obtenido representación en el órgano rector de la cámara a pesar de ser cuarta fuerza, ya que ninguno de sus tres candidatos ha sido el más votado para ninguno de los siete cargos en juego. Un cordón sanitario que dichos partidos han acordado con En Comú Podem contra la "extrema derecha" este jueves y que han oficializado hoy.

"Lo que no tiene cabida en una democracia y en el Parlament son la xenofobia y el racismo, el machismo y cualquier tipo de opresión nacional o personal", insistía Laura Borràs en su primer discurso como presidenta de la cámara, lamentando que "desgraciadamente, ninguna sociedad occidental esta vacunada contra esta lacra" y comprometiéndose a "velar por que Cataluña siga siendo un ejemplo de libertad". De esta forma, la exdiputada ha dedicado parte de su intervención a la formación verde, cuyos once diputados no se han puesto en pie en el auditorio cuando esta ha accedido a su puesto: "Seré tolerante con la diversidad y la discrepancia, pero también seré implacable contra el machismo y contra la xenofobia", concluía.