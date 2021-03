Vox no cierra la puerta a dar apoyo a un Gobierno en minoría de Ayuso: "No vamos a pedir carguitos"

Vox cambia de opinión y ya no pone como condición innegociable entrar en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso si la candidata popular gana las elecciones , como los de Abascal exigían hasta ahora para dar su apoyo. Eso deja la puerta abierta a un Gobierno en minoría de Ayuso con soporte externo de la formación de Abascal si dieran los números tras los comicios en Madrid como apuntan algunas encuestas. Lo de conseguir mayoría absoluta es misión casi imposible, así que Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que su plan B sería gobernar en solitario .

"Vox no va a pedir entrar en el Gobierno. No venimos aquí a pedir puestos ni carguitos, ni a salvar las necesidades individuales de egos de nadie ", ha desvelado su vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé , tras la reunión de la dirección del partido de todos los lunes.

"No tenemos prisa. Las cosas deben hacerse con orden y prudencia. No es relevante saber cuál es la lista de los candidatos de Vox porque Vox es una alternativa real. Nadie en Vox está deseando meterse en la lista de Madrid para sobrevivir él personalmente para cobrar dos años más del presupuesto de un Parlamento", argumentaba Jorge Buxadé, aunque sí ha dejado caer que no se prevén sorpresas porque "Vox es un partido previsible".