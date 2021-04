La fórmula para reflotar a Vox en Madrid: empotar a Abascal en el corazón rojo de Podemos

Si Rocío Monasterio por sí sola no puede movilizar a un electorado fronterizo con el del PP en Madrid, el que se tendrá que arremangar será Abascal como director de campaña . Igualito que Pablo Iglesias al rescate de Podemos en Madrid para alejar el peligro mortal de no tener representación en la Asamblea madrileña, sólo que él ha ido más allá presentándose como candidato.

“Nosotros vamos a ir al cinturón rojo de Madrid donde fuimos primera y segunda fuerza en la mayoría de los municipios del Sur porque nuestro objetivo es que la izquierda pierda votos, no que los pierda el PP”, aseguran a NIUS desde la dirección del partido. “En las campañas solemos crecer bastante”, reconoce su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, el único que no estará hoy en Vallecas. Casado con Rocío Monasterio, dice que no quiere hacerle sombra porque en Vox “a diferencia de otros partidos, las mujeres se ganan el puesto ellas solas”.