Vox presenta enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Andalucía

El Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía ha decidido no apoyar los presupuestos de la Junta de Andalucía del Gobierno de PP y Cs. Así lo ha anunciado el portavoz del partido en la región, Manuel Gavira.

El partido de Abascal considera que no se han cumplido los acuerdos por los que Vox apoyó la investidura del popular Juan Moreno.

La decisión se toma tras la filtración de una reunión interna del grupo de Cs del mes de julio en la que se oye al vicepresidente y líder andaluz de Cs, Juan Marín, decir que no les interesaba aprobar un presupuesto para 2022 por ser una "estupidez".

El portavoz del ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, dejó claro el martes que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno es un "único gobierno con una única voz", que quiere presupuestos de la comunidad para 2022 "a toda costa", al tiempo que ha descartado un adelanto electoral aunque esas cuentas no salgan adelante por falta de apoyos parlamentarios.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Elías Bendodo se ha pronunciado así tras salir a la luz esta martes una grabación, difundida por la Cadena Ser, en la que se escucha al vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), afirmar, en una reunión en julio con compañeros del partido, que "ningún gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos, sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más".