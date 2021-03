Vox se querella contra el Gobierno por el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Vox ha presentado una querella por malversación y prevaricación en el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno y los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros aprobados en el Consejo de Ministros de esta semana. Plus Ultra mueve el 0,08 del tráfico aéreo del país y cuenta en la actualidad con un único avión.

En su escrito, Vox sostiene que Plus Ultra no reúne los requisitos establecidos para ser beneficiada de la ayuda, ya que "no es una empresa estratégica con relevancia en su sector. Tampoco que sus pérdidas vengan provocadas por la pandemia como exige la norma. La formación de Abascal asegura que la aerolínea atravesaba ya una situación grave, con grandes pérdidas económicas "casi desde su creación".