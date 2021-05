Vox retira su apoyo al Gobierno de Andalucía por acoger a 13 menas de Ceuta

No es la primera vez que la formación de extrema derecha anuncia que no apoyará ninguna iniciativa del Ejecutivo regional que no esté vinculada con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad. En febrero pasado fue por no implementar el 'pin parental' en las aulas andaluzas, y la semana pasada por las subvenciones al sindicato UGT.