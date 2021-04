Vox radicaliza la campaña con Pablo Iglesias para recuperar fuelle electoral y moviliza a la izquierda

“Tras Vallecas, Vox entra en campaña y ubica al partido ultraderechista en su escenario favorito: la pretendida lucha por recuperar España. Y lo hace ante su rival por antonomasia, Podemos. Vox estaba desaparecida en combate antes de este suceso . No tenía una gran visibilidad en el desarrollo de la larga precampaña electoral de los comicios de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Ahora Vox ha logrado acaparar los focos mediáticos ”, escribía el historiador Xavier Casals , especializado en extrema derecha, en su blog hace unos días.

La evolución demoscópica al alza de Vox le dan la razón. El CIS preelectoral de Madrid del 5 de mayo situaba a Vox a cuatro décimas de desaparecer y nueve escaños. Lo peor para su candidata es que seis de cada diez votantes decía preferir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta, frente un magro 25% que colocaba a Monasterio como su primera opción. Sólo dos semanas después, tras los disturbios de Vallecas, los de Abascal subían casi tres puntos y se colocan con entre 11 y 13 diputados en la Asamblea de Madrid según la encuesta ‘flash’ del CIS . El ‘efecto Vallecas’ sin embargo no termina de impulsar a su cabeza de cartel porque entre los suyos son aún más los que elegirían a Ayuso antes que a Monasterio.

Vox alardea con que ha echado a Iglesias

Vox necesita taponar la fuga de votantes al PP, amarrando al menos a sus más cafeteros para no bajar en Madrid y no poner en riesgo su estrategia nacional de plantar cara al liderazgo de Pablo Casado en la derecha. Un tropezón en Madrid se lo pondría algo más difícil a Santiago Abascal. Toca movilizar a su electorado a golpe de polarización, terreno fértil para la extrema derecha . En este caso aferrándose a la ‘épica’ de haber echado al ‘malo malísimo’ de Pablo Iglesias.

“Comenzamos la campaña haciendo lo que prometimos para la legislatura: echando a Pablo Iglesias" , afirmaba triunfal Rocío Monasterio. Igual que Ayuso cuando dijo aquello de “España me debe una: he sacado a Iglesias de la Moncloa”, nada más convocar las elecciones en Madrid.

Especialistas en amplificar el mensaje en las redes sociales, los dirigentes de Vox han salido en tromba a fardar de su ‘hazaña’ al grito de “Iglesias te vamos a echar de la política”. Desde la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, que se burlaba de Iglesias: "No llores, Pablin . Y aguanta el tirón delante de una mujer LIBRE", al director de la campaña de Madrid que ha comparado a Monasterio con una campeona de boxeo, con la banda sonora de Rocky incluida.

Podemos también se crece con la polarización

No sólo Vox juega a tensionar la campaña. Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia de Asuntos Sociales del Gobierno para desembarcar en Madrid . Su irrupción por sorpresa polariza ya de por sí unas elecciones a las que se presenta con la misión de “parar a la derecha criminal”, como dejó claro en su carta de presentación, pero fundamentalmente para alejar el riesgo de una posible desaparición de Unidas Podemos del tablero político madrileño . Hubiera sido letal para el futuro político de Iglesias y de Podemos. Eso lo ha conseguido, pero la subida que ambicionaban con el ‘efecto Iglesias’ no ha sido todo lo espectacular que esperaban .

“ Podemos y Vox se veían desdibujados por sus opciones más moderadas. Pescan de estas aguas revueltas . Esto moviliza el voto de la izquierda y con esto Vox no le está haciendo ningún favor a Ayuso”, advierte el analista político y presidente de ‘Public’, Abelardo Bethencourt .

Y mientras un PP descolocado vuelve a sufrir con la última maniobra de los de Abascal, y le pone en la tesitura de condenar pero no demasiado, para no movilizar a la izquierda y a la vez no ofender a sus votantes prestados de Vox. El PP de Madrid se burla de ello en un tuit que luego borra, su presidente Pablo Casado le corrige y condena las amenazas de muerte a Iglesias, su candidata Isabel Díaz Ayuso también condena pero cuestiona que se hagan los ofendidos quienes “blanquean o coquetean” con el entorno de ETA, y el alcalde Almeida, llama “hipócrita y cínico” a Iglesias.