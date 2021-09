Yolanda Díaz admite que está "rodeada de egos" en su proyecto político y si "hay ruido" se irá

Ella quiere alejarse de esa manera "masculina" de hacer política o negociar. "Hay una cultura muy masculina de llevar al límite las negociaciones. Las mujeres no debemos negociar así y los hombres tampoco. La política está masculinizada. No tiene que ver con ser hombre o mujer sino con las formas", ha reconocido que es algo que todos los partidos hacen, "mi formación también".

Sobre su proyecto "que no va de nombres" afirma que "no es una suma de partidos o una suma de egos". Cree que la sociedad tiene que poner nombre a ese proyecto. Reconoce que "estoy rodeada de egos, pero la gente quiere proyectos con voces diferentes". Afirma que a ella "no le van a tener" en la confrontación. "Si existe ruido es posible que me vaya"