Ni “egos” ni “ruido”: Yolanda Díaz advierte a Podemos de las condiciones de su proyecto para liderar la izquierda

Al estilo del empleado del mes tan típico de la empresa americana, Yolanda Díaz se ha hecho aquí en España con el título de política de la semana. Está en racha estos días, en los que, un día sí, uno no, ha conseguido ser noticia. Y no es una frase hecha. Es literal.

El jueves, remató la faena delimitando el terreno de juego y sus condiciones: "No es un proyecto de Yolanda Díaz, no va de nombres y no creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos. La protagonista es la sociedad”, comentó primero. “Estoy rodeada de egos. Y nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer (…) como existan ruidos es probable que yo me vaya", añadió después en la SER.