Yolanda Díaz apuesta por un "cordón democrático" a Vox en Castilla y León, a diferencia de Podemos

Los resultados electorales en Castilla y León sacan a flote los diferentes matices en el seno de Podemos. Dirigentes de la formación morada no ven con buenos ojos la posible abstención de los socialistas y alertan de que "una gran coalición" entre el PP y el PSOE no es la solución para frenar a Vox. Apuestan en cambio porque desde el Consejo de Ministros se desplieguen políticas "más ambiciosas" en materia social y fiscal. Rechazan además de forma frontal que Podemos, con un único procurador en las Cortes, se abstenga para facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.

Preguntada en los pasillos del Congreso sobre esa posible abstención de Podemos, la vicepresidenta primera ha asegurado que esa no es una cuestión que competa a los morados sino a otras formaciones políticas.

Me gustaría que tuviéramos un país en el que el cordón democrático, que no sanitario, se impusiera (Yolanda Díaz)

"Me gustaría que tuviéramos un país en el que el cordón democrático, que no sanitario, se impusiera. Cualquier posición favorable a que no dependa la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios públicos de la extrema derecha en España", ha defendido Díaz para la que la peor noticia tras las elecciones de Castilla y León es que la extrema derecha pueda decidir sobre la vida de las mujeres, la educación de los hijos o la sanidad pública.