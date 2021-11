Yolanda Díaz responde al 'aquelarre' de Casado: "No entiende el potencial que tenemos las mujeres"

Díaz ha acusado a Casado y al PP de " estar bastante despistados ". Y sin usar la palabra machista califica sus palabras como una acusación a "todas las mujeres", independientemente del color político - Un 'aquelarre' según la RAE es una "reunión de brujas"-. " El señor Casado no ha entendido lo que pasa en España, y no entiende el potencial que tenemos las mujeres, todas las mujeres" , ha asegurado la vicepresidenta.

La vicepresidenta segunda ha vuelto a reiterar que el encuentro de Valencia no hay que verlo en clave política. "No se trata de lanzar un proyecto político", ha afirmado. Y ha insistido en que las mujeres "no van a dar un paso atrás".