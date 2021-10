Díaz asegura que con el acuerdo de Presupuestos la legislatura está "encarrilada"

En una entrevista a El Correo Díaz afirma que el acuerdo de Presupuestos ha sido "fácil" , aunque reconoce que "hubo tensión en los últimos días, pero no fue difícil" y que hubo "distintas maneras de enfrentar problemas".

A su entender, con el Presupuesto General del Estado acordado por los socios de Gobierno la legislatura "no solo está encarrilada", sino que "la coalición goza de buena salud ante un PP secuestrado por Vox" y que es "como las matrioskas, las muñecas rusas, no sé ya quién está dentro de quién" .

Yolanda Díaz asegura que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos agotará la legislatura y se presentarán a las elecciones "discrepando en los temas que ya hemos discrepado, no impostando debates".

"A mí no me gusta el ruido, ni de la oposición ni del Gobierno, porque el ruido solo oculta las carencias políticas", subraya, para apostar por "los proyectos colectivos porque nuestro país necesita una conversación sincera con la sociedad".

En cuanto a la postura del PP de no aplicar esta ley donde gobierna, Yolanda Díaz se muestra preocupada y afirma que el presidente del PP, Pablo Casado, "parece que está fuera de la realidad" porque "sus declaraciones no hacen más que demostrar el gran desconocimiento que tiene de la realidad y parece que vive en un planeta ajeno" , lo que, a su juicio, es "un gran problema para la institucionalidad y para una oposición que, se supone, quiere llegar a gobernar".

"¿El señor Casado va a decir que no a un parque de viviendas público? ¿Va a gobernar contra una mayoría social? Si lo hace ostentará el liderazgo de la oposición en el mejor de los casos , pero no gobernará nunca", advierte, para considerar que el PP "debería de dejar de frivolizar", en referencia a sus críticas de que es una ley 'comunista' porque esta norma, subraya la ministra, es "semejante a la de otros países europeos y es muy llamativo que, sin conocerla, opine".

Preguntada si será la candidata de Unidas Podemos, dice que no está "en eso", sino que está "en los Presupuestos, en la subida del salario mínimo...". "No me interesan demasiado las candidaturas, agradezco las palabras de cariño de mis compañeras, pero si cambio de opinión lo sabrán", asegura, para reconocer que "lo más fácil sería hacer una candidatura, preseleccionar las listas, estas cosas que parece que le gustan más a los políticos, pero prefiero escuchar a mi país para modernizarlo".