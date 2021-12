Yolanda Díaz busca en Roma la 'bendición política' del papa

Otro fin de semana. Otra foto. El proyecto político de Yolanda Díaz avanza de imagen en imagen. La de este sábado es casi LA FOTO, con mayúsculas. El papa Francisco recibe a la vicepresidenta segunda del Gobierno español en el Vaticano. O aún sería más preciso decir que recibe a Yolanda Díaz a secas. Porque el viaje y, por tanto, la foto, la ha gestionado por su cuenta , en su calidad de aspirante a líder de un nuevo espacio político de izquierda (que es lo que es fuera de su rol institucional), no como miembro del gabinete de Sánchez.

Díaz ha ido a Roma por libre . Y en el momento en que se encuentra se hace casi imposible no interpretar cada paso que da a la luz de sus pretensiones: de su proyecto. Con este viaje ha vuelto a pasar. Lo del Vaticano se entiende como una forma de llevar su imagen urbi et orbe. Tiene, pues, un efecto publicitario evidente que envuelve, además, la estrategia profunda del desplazamiento: modelar su perfil de candidata.

Como ya dijo en Radiocable, Díaz se niega a quedase en la "esquinita" que hay a la izquierda del PSOE. Le parece pequeña y quiere más. Pretende sintonizar con una "mayoría social" , alejada de los "fetichismos ideológicos". Los católicos en España, y según datos del CIS, son casi 20 millones, en torno al 57% del censo. Y lo que es más importante para ella, los católicos no practicantes, y por tanto presumiblemente más receptivos hacia una candidata roja pero respetuosa con sus símbolos, son un casi un 40%, 13 millones de electores. Todo un filón para cualquiera que pretenda aglutinar a una "mayoría".

A Díaz, que está en ello, le viene igual de bien exhibir su interés en verse con el papa como la disposición del papa a verse con ella. Con la ventaja añadida de una agenda que cuadra tanto con lo que puede ser el programa electoral que todavía no tiene como con las inquietudes del actual inquilino del Vaticano. Desde el entorno de la vicepresidenta anunciaban que hablarán de la situación tras la covid; las medidas contra la desigualdad; el cambio climático; los flujos migratorios; o la necesidad de fomentar empleo “decente” frente a la precariedad.

El catecismo de Francisco juega a favor de su invitada de este sábado. Es un papa, entre comillas, revolucionario con el que el propio Pablo Iglesias intentó verse en su momento, sin éxito, y al que ha dedicado más de un comentario de elogio. Del actual Gobierno, solo el presidente, Pedro Sánchez, ha tenido ocasión de asistir a una recepción del estilo de la de ahora de Díaz, en octubre de 2020. Otros ministros han coincidido con el papa, pero no con semejante 'intimidad'.

En Moncloa, de hecho, y ante la lectura electoral que puede tener el viaje, han optado por rebajarle importancia. "Normalidad", fue el escueto juicio con el que quiso despacharlo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Yo he estado dos veces. Y me parece de lo más normal ese tipo de contactos", terció a su lado la vicepresidenta Nadia Calviño, a la que no se le había preguntado sobre el asunto.