Diaz descalifica los ataques del PP por decir que "vio venir" la pandemia: "Es una polémica artificial"

Ya lo había dicho el jueves, cuando las primeras denuncias de los populares. Y lo volvía a repetir el viernes, en Moncloa, y ante compañeras socialistas, del sector del gabinete al que supuestamente podría haber dejado en mal lugar. A Díaz, de hecho, le han preguntado directamente si les ha sentado mal a sus colegas de gabinete esa idea de que ella intuyó antes la gravedad del asunto. No ha dicho ni que sí ni que no. Ha optado por sacar la cara de todos, en este caso colectivamente, señalando que "la OMS ha puesto a España como ejemplo". "Ahora, y en plena pandemia, hemos sido ejemplares en la gestión", afirmaba rotunda la vicepresidenta.

La vicepresidenta no ha entrado a valorar tampoco la oportunidad de su cometario, que da alas a la oposición a reabrir un debate que parecía superado. Con o sin motivos. "Me quedo con el ejemplo que es mi país", insistía para zanjar el asunto. No sin antes recordar las "dificultades" que ha supuesto el esfuerzo y sin reprochar a la derecha que no prestara su ayuda "ni para salvar vidas, ni empleos, ni empresas".