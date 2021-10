Yolanda Díaz 'for president': su pulso con Sánchez por la reforma laboral dispara la popularidad de la ministra

Es la política de moda. En parte por un pronóstico: “Es la primera mujer con posibilidades de ser presidenta del Gobierno”, que ha dicho de ella no un cualquiera, sino el mismísimo Iván Redondo, cuya palabra iba a misa antes de dejar de ir tras su abrupta salida de Moncloa. En otra buena medida, por su protagonismo en la mayor crisis que ha atravesado el Gobierno de coalición : la pelea por la reforma laboral que promete emociones fuertes de aquí a que acabe el año.

“Se fraguó siendo valiente, saliendo de la zona de confort, no conformándose con ser la líder de algo pequeño y por saber adaptarse y jugársela contra enemigos”, cuenta Suso Basterrechea, político y amigo personal de la actual ministra, a la que conoció cuando ella entró en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ferrol. En la prehistoria de su actual status de aspirante a La Moncloa (Redondo dixit).

“Cuando Yolanda era concejal”, rememora Basterrechea para describir el estilo Díaz, “acudía a los consejos escolares de los colegios como representante del Ayuntamiento. Es algo que los políticos nos tomamos con cierta relajación. Pero ella no. Era la única que siempre iba , llegaba una hora o media hora antes, y lo primero que pedía era la documentación de la reunión y antes de entrar se la estudiaba. ¡En un consejo escolar, de un instituto pequeño de Ferrol! Ese esfuerzo te da una idea de lo que es Yolanda”.

Basterrechea mantiene el contacto con la ministra. Hablan de vez en cuando - “Siempre que ella llama, yo procuro dejarla tranquila”, dice- y procuran no hablar de política. Su impresión es que el poder de ahora de la vicepresidenta no la va a alejar de sus viejas banderas: Alcoa, As Pontes… “Siempre ha estado en ese lado, el del de los trabajadores. Era pequeñita y ya la llevaban de manifestaciones, valora el mundo del trabajo como poca gente lo ha valorado, ha vivido en su carne de niña las represalias de esa lucha”.