Yolanda Díaz y Miquel Iceta se estrenarán en los Premios Goya este sábado

En la anterior gala no se contó con la presencia in situ de representantes políticos debido a las restricciones obligadas por la pandemia de coronavirus. De hecho, en el año 2021 únicamente hubo una gala televisiva y no se contó ni con los nominados ni con nadie de público, incluidas las autoridades habituales en otras ediciones. Únicamente los premiados hicieron conexiones telemáticas.