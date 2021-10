Yolanda Díaz, en guerra abierta contra Calviño: "Hay una parte del Gobierno que no quiere que se cambien las relaciones laborales"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha mordido la lengua al referirse a la crisis de Gobierno abierta con la polémica sobre la derogación de la reforma laboral del PP. Más dura que nunca. Díaz señala, sin mentarla, claramente a Nadia Calviño cuando repite varias veces que hay "una parte del Gobierno que no quiere que se cambien las relaciones laborales"

Admite que es un "momento delicado", ya que "una parte del Gobierno sigue discutiendo los contenidos y no quiere cambiar el 'statu quo' de relaciones laborales", ha afirmado desde Santiago de Compostela. Díaz se dirige a la vicepresidenta Claviño y recuerda que este es un "debate es de contenidos" no de personas.

"Esto no va de quién lidera sino de qué se lidera" y acto seguido ha recordado a las 'kellys' que "limpian habitaciones por 3 euros la hora" o a "jóvenes que no han conocido un sueldo decente". Además ha apostillado que ella "nunca discute los puestos" y que no dedicó "ni cinco minutos " a la "pelea que hubo entre ser vicepresidenta primero o segundo".