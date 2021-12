Yolanda Díaz: "Yo no quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo esa esquinita"

"No me gusta nada (...) Yo trabajo para la sociedad en su conjunto y las políticas que despliego son para la mayoría social. Yo no quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo al PSOE esa esquinita. Eso es algo como muy pequeño y muy marginal . Yo creo que las políticas que despliego son transversales", ha indicado en una entrevista a 'Radiocable'.

"Este debate, este presunto regalo que nos quisieron hacer. Fíjese en la extrema izquierda, no la quiero, nunca he trabajado así, con fetichismos ideológicos, y no lo voy a hacer", ha ahondado la también ministra de Trabajo para citar el caso de la sanidad pública, una materia que no es "ni de izquierdas ni de derechas, sino de la ciudadanía española".