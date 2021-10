Vox quiere echar del Congreso a Alberto Rodríguez: "¿Dónde está el diputado delincuente?"

Vox anuncia recursos judiciales contra el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, para obligarle a que renuncie a su acta de diputado . "¿Dónde está el diputado delincuente de su partido? Porque hoy no ha venido. No ha venido a dar la cara ante los españoles. Sólo es valiente cuando patea a la policía arropado por sus hordas comunistas callejeras", espetaba la diputada de Vox, Macarena Olona a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Olona ha exigido a Díaz que obligue a Rodríguez a renunciar a su escaño, hoy vacío.

Alberto Rodríguez no ha asistido a la sesión de control al Gobierno, tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo de mes y medio de cárcel por patear a un policía en una protesta contra el Gobierno de Mariano Rajoy hace siete años. Una circunstancia que ha aprovechado Olona para inquirir una y otra vez sobre su paradero a su compañera de filas, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta Yolanda Díaz no ha entrado a las provocaciones de Vox, y no ha mencionado en ningún momento a la situación política en la que queda ahora su compañero, Alberto Rodríguez. Eso sí, le ha reclamado a Vox que "aporte algo a su país" y respete al Congreso de los Diputados. “Nunca me va a encontrar en un tono semejante al que usted emplea porque respeto a mi país y a esta Cámara”, ha respondido la vicepresidenta a los ataques de Macarena Olona.