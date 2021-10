Zapatero en recuerdo a las víctimas de ETA: "Somos ya una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria"

Los socialistas vascos se han reunido hoy en la Casa de juntas de Gernika, símbolo de paz y de victoria en el País Vasco, para conmemorar los diez años del fin de la banda terrorista ETA. Un encuentro en el que el recuerdo a las víctimas ha estado más presente que nunca: “Somos ya una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria. Sin rencor, pero con sentido de la historia" , comenzaba recordando el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , tras hacer referencia al cese de la violencia.

"Todas las víctimas, a todas, las sentimos como nuestros hermanos y hermanas. El reconocimiento es un deber moral, cívico. No hay una sociedad que se pueda llamar digna, si no reconoce a los que injustamente perdieron su vida", aseguraba . Y añadía: “No hay que olvidar, yo sólo olvidaría el odio, aunque será imposible tener una respuesta a la pregunta cómo pudo pasar” .

Junto a él se encontraban también el ex lehendakari, Patxi López, la vicelehendakari, y dirigente del socialismo vasco, Idoia Mendia, y quien fuera la figura clave para el final del terrorismo en aquel momento, Jesús Eguiguren. A ellos se ha referido para que no se queden callados, “tenemos la tarea de explicar y de compartir”, aseguraba .

En respuesta a la declaración hecha por Arnaldo Otegi, ha dicho que “es imprescindible leer las dos páginas de esa declaración. Tienen una gran transcendencia”. Sin embargo, ha recalcado que “se dijo ayer que no debió haberse producido” para ello cree que hay que seguir “construyendo memoria, reconocimiento a quienes injustamente sufrieron” .

Zapatero ha hecho hincapié en la necesidad del cambio: "Estos diez años tienen una especial trascendencia para el País Vasco. Nunca debió producirse . El dolor no se irá, pero respiramos mejor, queramos con más cariño a nuestros amigos y seres queridos".

Por último, Zapatero ha hecho hincapié en la necesidad del cambio: “La historia no se puede cambiar, pero el futuro sí”, insistía. "Para siempre la paz, la no violencia, la justicia, la convivencia. Trabajemos y pongamos nuestro mayor empeño y nuestros mejores valores por la fraternidad. Las heridas permanecerán en nosotros, pero no nos prohibirán mirar al horizonte", concluía en su intervención.