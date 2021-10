El PP llevará al Congreso la reprobación de Belarra por acusar al Supremo de prevaricar con Alberto Rodríguez

"En cualquier país serio del mundo, cuando un juez condena a un político, el político dimite . En la España de Sánchez, cuando un juez condena a un político de Podemos, el que tiene que dimitir es el juez . Esto no es serio", ha declarado Casado en una entrevista en la cadena Cope.

Por eso, ha señalado que su formación llevará a la Cámara Baja la reprobación de Belarra y ha recordado que el pasado viernes ya pidió al jefe del Ejecutivo que "cesara inmediatamente" a esta ministra pero "no lo ha hecho". "¿Por qué? Porque Belarra no es una ministra de Sánchez sino de Podemos. Aquí no hay un Gobierno sino dos Gobiernos", ha enfatizado.