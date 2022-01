Casado y Mañueco centran en Sánchez el primer acto de precampaña electoral en Castilla y León

Casado, en cuarentena después de dar positivo en covid-19, ha exigido a Pedro Sánchez la destitución del ministro de Consumo, Alberto Garzón (Unidas Podemos), por las declaraciones vertidas en el rotativo británico "The Guardian" contra la ganadería extensiva española.

Ha pedido por ello "una rectificación y una disculpa" y ha recordado a Sánchez, quien en su momento dijo que "no quería depender de los radicales porque le quitaría el sueño", que asuma que ese pacto con "partidos radicales" es lo que le impide destituir al ministro.

Durante su intervención, al referirse a la reforma laboral , ha asegurado a Sánchez, que este pasado viernes pidió formalmente el aval de todos los partidos a esta norma, que no contará con el voto del PP.

El presidente del PP ha dejado claro que el Gobierno no les llamado y no ha buscado su apoyo y que, por tanto, no contará con el aval de los populares a una reforma que sale "en el peor momento, cuando hace falta más flexibilidad", ha apostillado.