Marruecos inunda Ceuta de miles de inmigrantes en represalia por la acogida española de un jefe del Polisario

España y Marruecos viven la mayor crisis migratoria en años, después de una jornada en la que más de 5.000 migrantes -entre ellos 1,500 menores, muchos no acompañados- llegaran hasta Ceuta bordeando los espigones marítimos fronterizos del Tarajal y Benzú ante la pasividad de las fuerzas de seguridad del país vecino, que según fuentes policiales no están haciendo "nada" para contener la salida de compatriotas hacia la localidad española. Al menos una persona ha muerto ahogada al intentar acceder a territorio español.

Rabat lo advirtió el pasado 8 de mayo: la acogida que España dio al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de la covid en La Rioja tendría consecuencias. Sin embargo, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado que no le consta que lo ocurrido pueda ser una medida de presión de Marruecos por la presencia Ghali en un hospital español. "No, no nos consta", ha sido la escueta respuesta de la ministra a su llegada a un acto de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Ha añadido que España devolverá a los inmigrantes llegados. Por su parte, las autoridades marroquíes por el momento guardan silencio.