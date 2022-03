Casi 80.000 rusos tienen problemas para mover su dinero en España por las sanciones

El millonario ruso Roman Abramovich anunciaba el pasado miércoles que ponía en venta la posesión que más proyección internacional le ha dado, el club de fútbol Chelsea , del que es propietario desde 2003. Mientras, en España el magnate ruso mantiene amarrado My Solaris , el yate más caro de su flota, con una eslora de 140 metros y un precio de 600 millones de euros. Por el momento ninguna de las dos propiedades corre peligro, ya que su nombre no aparece entre la lista de sancionados por la UE por sus relaciones con el Kremlin ni en la relación de nombres aprobada por el parlamento británico. Sin embargo, parece que el empresario ruso trata de adelantarse a los acontecimientos.

Así, la invasión rusa de Ucrani a, rechazada por la comunidad internacional prácticamente en bloque, está teniendo consecuencias importantes para la gran parte de las 79.485 personas que residen en España según los datos oficiales. Sobre el papel, su nombre no aparece entre la lista de los sancionados por la UE, pero los movimientos internacionales contra la financiación del gobierno ruso han hecho que los principales bancos rusos vean frenada su actividad comercial y el movimiento de divisas al quedar fuera del sistema Swift.

Y es ahí donde este bloqueo está teniendo un importante impacto en España, ya que los rusos residentes en el país no pueden operar con ningún fondo que provenga de bancos rusos, además de las cautelas impuestas por los bancos españoles a los capitales rusos con amparo del Banco de España y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) . Así, los ciudadanos rusos en España tampoco pueden mover de momento capitales superiores a los 100.000 euros ni disponer de los fondos de depósitos similares.

Sin embargo, el elemento más complicado de ejecutar corresponde a los embargos de oligarcas rusos con propiedades en España . Por un lado, gran parte de los señalados o de los empresarios rusos conocidos con intereses en España no aparecen en los ocho listados de sanciones que desde 2014 ha establecido la Unión Europea sobre Rusia. Pero hay un segundo elemento más preocupante.

En la mayoría de los casos, los bienes disfrutados por este tipo de millonarios en España no están ni a su nombre ni escriturados bajo sociedades abiertas en Rusia, si no con empresas pantalla registradas en paraísos fiscales que con su opacidad actúan de cortafuegos. De hecho, en los últimos dos años el departamento de Patrimonios Relevantes de Hacienda mantiene abierta una campaña de investigaciones profundas para conocer la titularidad real de grandes bienes escriturados en España desde en extranjero, y no solo por parte de empresarios rusos.