"Afganistán vuelve a la misma situación" 16 años después del accidente del Cougar donde murieron 17 españoles

"Algún día haremos justicia a nuestros militares en Afganistán", reflexiona Casado, que recuerda el procedimiento judicial del Cougar como algo "muy complejo ". Hubo que combatir muchos elementos para que "no se cerrara en falso", pero finalmente se archivó porque nunca quedó acreditado cómo ocurrieron los hechos.

Entre las gestiones "complicadas", localizar y conseguir el testimonio de cinco jóvenes testigos de aquello. Cinco chavales afganos que, para cuando se consiguió dar con ellos, "ya eran más mayores". Se organizaron las videoconferencias, se les pudo interrogar, pero "ya no se acordaban de muchas cosas".

Del accidente no pudieron ser testigos directos los cinco militares que viajaban en la misma misión en otro helicóptero y que al ver la humareda dieron por hecho que sus compañeros habían sufrido un ataque . Ellos también se estrellaron pero los daños del aparato y a sus ocupantes fueron menos graves que los del primer aparato.

El padre del capitán Guitard "era más proclive a pensar que había sido un ataque". Casado recuerda que incluso hubo una reivindicación, pero no se investigó y se consideró que la reivindicación partía de un delincuente habitual.

Mariano Casado tiene claro que el entonces ministro de Defensa, José Bono, se esforzó mucho en que no ocurriera el desastre de identificaciones del Yak-42, ocurrido durante el Gobierno de Aznar y con Federico Trillo como ministro de Defensa. Sin embargo, Bono "no se preocupó tanto" de que se supieran las causas del siniestro.

El ex secretario general de la AUME no cree que hubiera "dejadez", y lo pone todo en un contexto en el que estaba muy reciente la tragedia del Yakolev: "Había menos medios, la política no se lo comía todo, y primó la política, era la otra cara de la moneda del Yak 42".