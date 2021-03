Toque de diana en calzoncillos y vacunas en serie, cuatro historias de la vieja "mili", 20 años después de su desaparición

"Iba un poquitín asustado. Tenía 21 años pero había salido muy poco del pueblo, solo había montado en el tren con 18 años para ir a Madrid a sacarme el carné de conducir", explica al teléfono desde Santander, a donde emigró hace 33 años. El susto empezó ya un año antes, en 1968, cuando entró "en quintos". "Nos citaban en el ayuntamiento del pueblo, te medían y los que no daban la talla porque tenían menos de metro y medio, no iban. Tampoco los que tenían pies planos" .

Años 60. "No se andaban con delicadeza"

"Había de todo, también chavales que no habían trabajado en toda su vida. Para mí, que estaba hecho al trabajo duro en el campo, la mili fueron unas vacaciones". José se fue de La Pueblanueva pesando 69 kilos y volvió con 85. "Venía fuerte. Mi madre decía: 'Aparte de hacerse un hombre, mi hijo ha venido más guapo'".

Aunque, reconoce, "no se andaban con delicadeza". Una mancha en la espalda, que aún le pica, se lo recuerda. Es de la vacuna que les ponían a todos, que iban entrando en fila como en una fábrica: "el practicante te pinchaba una aguja, seguías andando, otro te ponía el líquido, seguías y otro te la quitaba".

Años 70. "Todo el mundo buscaba sus trampillas"

Paco Navarro pasó una mili cómoda, pero larga. Veinte meses que comenzaron en 1975 , coincidiendo con la muerte de Franco. Tenía 20 años cuando se prestó voluntario para evitar que lo destinaran fuera. Por entonces estudiaba Arquitectura, pero no reunía las condiciones para las milicias universitarias.

"Como estaba un poco alterada España, el Ejército no se fiaba. Hasta entonces el soldado hacía el campamento y luego le destinaban a un regimiento de su zona, pero salió una ley por la que todo soldado tenía que hacer el servicio militar fuera de su región", explica desde su casa de Madrid.

Los primeros tres meses de instrucción los pasó en Colmenar Viejo, de donde recuerda las literas estrechas en una habitación con 200 más. "Era tan joven que no tuve ningún problema para dormir", aunque sí le estresaba el toque de diana de las seis. Era el único que bajaba a formar en calzoncillos, botas y gorra, lo mínimo que exigía el reglamento. "Tenías que ir a toda velocidad, como si estuvieran cayendo bombas".

Los 17 meses restantes los pasó como gastador (ayudante) de un general de división en el Gobierno Militar de Madrid. Allí iba de nueve de la mañana a dos de la tarde y prácticamente no hacía nada, reconoce.

"Cuando llegaba a las 9.30 salía detrás del general, le quitaba el abrigo y la gorra y los guardaba en su armario, me cuadraba y decía: '¿Ordena algo más? ¡A sus órdenes!'. Y me iba". Esperaba, muchas veces leyendo novelas, a escuchar el timbre y cada mediodía le servía un vaso de Trinaranjus. "Era una unidad de intervención rápida, no tardaba más de 40 segundos cuando sonaba el timbre", bromea.