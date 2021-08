La nueva vida de los afganos evacuados empieza en la base militar de Torrejón: "Aquí nunca se escucha a niños jugar"

"Están bien, pero echan de menos a los que todavía no han podido salir de Afganistán", nos dice una militar del Ejército de Tierra, que habla sobre los afganos evacuados desde Kabul a la base de Torrejón de Ardoz. Hay mucha información que no puede dar, por respeto a la intimidad y a la seguridad de esas personas, pero está claro que a ella le han calado: "Este fin de semana libro, pero me voy a acercar para volver a verlos, les he cogido cariño ya", cuenta en una breve charla a escasos metros de los iglús donde descansan mujeres y niños.