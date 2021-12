189 afganos han llegado con asilo político a España desde octubre vía Pakistán

Así lo ha indicado durante su comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados, donde los distintos grupos se han interesado en particular por la situación en Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibán y los colaboradores afganos que no han podido ser evacuado s.

Como ha venido haciendo el Gobierno desde agosto, el ministro ha reiterado la voluntad de no dejar atrás a ninguno de los colaboradores afganos que trabajaron con el Ejército o la AECID y sus familias si bien ha reconocido que no puede "garantizar cuándo ni cómo" se les podrá evacuar "pero el esfuerzo de este Gobierno es total".

Además de los colaboradores afganos y sus familias, que son la prioridad, también han sido trasladados otras personas cuyas vidas corrían peligro, pero en Afganistán hay millones de personas en estas circunstancias, en particular mujeres y minorías, y "España no puede acoger a todo el mundo".

"España sola no puede, eso también hay que decirlo y no crear falsas expectativas", ha defendido el ministro, que durante su intervención inicial, ha tenido palabras de agradecimiento en particular para los colaboradores afganos de la AECID, quienes "nos ayudaron a mejorar su país".