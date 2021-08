Defensa envía un equipo de operaciones especiales del Ejército de Tierra a Kabul

Defensa no ha dado datos del número de soldados enviados. "Somos prudentes y discretos", ha insistido la ministra Margarita Robles este lunes, durante una visita a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Ha pedido a los que intentan salir "que no desistan". Robles ha insistido en que España no quiere "dejar a nadie atrás", "Queremos que sepan, que España no va a dejar a la gente que durante veinte años trabajó con nosotros".