Las denuncias por odio a la orientación sexual, estables desde 2017

Sin embargo, la percepción de este colectivo sobre el impacto de estos insultos o agresiones es mucho mayor . En una encuesta realizada por le Ministerio del Interior durante los primeros compases de 2021, todos los preguntados reconocieron haber sido víctimas de actos violentos o humillantes por su condición sexual y el 90% asegura que anda con miedo por la calle o evita determinados lugares de su ciudad para no ser víctima de agresiones. Sobre el papel las cifras no cuadran.

" No se ha producido un significativo aumento de la delincuencia vinculada a los delitos de odio , a excepción de aquellos relacionados con la ideología, esencialmente política", recogía la Memoria de la Fiscalía en 2020. En la de 2021, presentada esta semana, también resalta "el sensible aumento" en el odio por motivación ideológica, el más numeroso junto con el vinculado al racismo y la orientación sexual.

Es decir, que las estadísticas sobre delitos de odio no reflejan únicamente crímenes homófobos. De hecho, l as denuncias de corte racista son mayoritarias, con el 77% de las presentadas en ese apartado mientras que los delitos ideológicos son la segunda causa seguida de las agresiones contra el colectivo LGTBI, que suponen el 19,4% de las denuncias de este tipo.

De todos los participantes, 390 personas reconocieron haber sufrido abusos de este tipo y no haber denunciado nunca los hechos. El 37% contesta que no lo hizo porque pensó que la Policía “no lo tomaría en serio”, el 20% porque no sabían que esas conductas eran un delito y el 20% por miedo a represalias. Las conclusiones se acercan a las del último informe elaborado por la Unión Europea. Es aquí donde los expertos localizan la principal brecha para luchar contra este tipo de delitos, y para aflorar una realidad que no aparece en las gráficas.