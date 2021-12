El final de los 'ongi etorri ': de los continuos homenajes en la calle, a uno solo en 2021

A partir de ese momento, se empezaron a conocer estos eventos a nivel nacional y se empezaron a condenar. En COVITE se dieron cuenta de que empezaban a "tener dificultades" para saber dónde se iban a celebrar los homenajes . Consuelo explica que pasaron de anunciarlos públicamente a hacerlo "sin bombo" e incluso a "ocultar las convocatorias". No sólo eso, ha visto octavillas que se repartían a los asistentes para que no hicieran fotos y no publicaran nada en las redes sociales.

Dos siguen en prisión -Txapote y Zapata-. El tercero, Valentín Lasarte, no salió entre aplausos porque era un etarra arrepentido . Ella se entrevistó con él, él le pidió perdón y ella le dijo entonces que no podía perdonarle, que la única persona que podría haberlo hecho era su hermano y ya está muerto.

Fiscales y jueces rechazan prohibir o investigar estos actos porque al no haber amenaza de violencia, no los consideran enaltecimiento del terrorismo. A duras penas, Consuelo Ordóñez admite que eso puede ser así, pero no entiende por qué no se aplica el delito de "humillación a las víctimas" recogido en el artículo 578 del Código Penal. Pero las resoluciones de la Audiencia Nacional consideran que sin humillación concreta no existe el delito.