Hablan dos directoras de cárceles en España: "Aportamos otra forma de ver la vida, somos más dialogantes"

Elsa López apura sus últimos días como directora de la prisión de Ocaña I, porque el martes se traslada a la de Aranjuez , muy cercana, pero "más grande". Aún no la conoce desde dentro, pero intuye que Aranjuez puede ser "menos dura", porque es un centro donde hay módulos familiares, niños o ancianos, lo que le va a permitir trabajar con todos los rangos de edad a la hora de cumplir su gran objetivo: "el tratamiento".

La prisión que López dirige ahora tiene capacidad para 400 internos, la de Aranjuez, casi para mil . Pero ella explica que la práctica totalidad de los presos cumplen condena, que ya no están a la espera de juicio, por lo que la población es "más estable".

Con 22 años de experiencia en el mundo penitenciario, no le asusta lo que viene por delante. Su plan pasa por potenciar los rasgos más positivos del centro soriano, como los talleres productivos de esta cárcel que trabaja con Fico Mirrors y Huf España , dos empresas dedicadas al sector de la automoción.

Pero no sólo son mujeres. Son profesionales con amplia experiencia y formación que ya han dirigido otras prisiones, y las dos hacen hincapié en eso, que no es menor aunque el hecho de ser mujer marca diferencias. "Cuando yo entré al cuerpo de funcionarios, la mujer estaba incorporada, pero no a los puestos directivos", apunta Concha.